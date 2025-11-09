Ричмонд
Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с интервью Трампа

Генеральный директор британской BBC Тим Дэйви подал в отставку на фоне скандала, связанного с искажением высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в интервью. Об этом сообщила сама вещательная корпорация.

Кроме того, с должности ушла и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс.

По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в программе Panorama, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции, передает ТАСС.

Еще один скандал, связанный с Трампом, произошел в августе. Сотрудники Федерального бюро расследований Соединенных Штатов провели обыски в доме бывшего помощника президента страны по национальной безопасности Джона Болтона.

За несколько дней до этого Трамп в очередной раз в уничижительной форме высказался о своем бывшем помощнике. Глава Белого дома раскритиковал СМИ за цитирование «уволенных неудачников» и «действительно глупых людей, вроде Джона Болтона», который заявил о победе Путина еще до встречи.

