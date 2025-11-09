Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с интервью Трампа

По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в программе Panorama, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции, передает ТАСС.