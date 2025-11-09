На вахте, но дома: Башкирия хочет вернуть квалифицированных специалистов на родину

Проект рассчитан на вахтовиков, привыкших работать вдали от дома. Им предлагают сопоставимые условия труда в Башкирии. Предприятие обеспечивает бесплатное обучение профессиям длительностью до 10 месяцев, предоставляет жилье иногородним сотрудникам или компенсирует аренду. Социальный пакет включает льготное питание, возможность получения высшего образования без отрыва от производства, а также льготный отдых для детей работников.