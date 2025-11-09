Ричмонд
На вахте, но дома: Башкирия хочет вернуть квалифицированных специалистов на родину

Жителям Башкирии предложили работать на вахте в самой республике.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе запущен проект «Башкирская вахта», направленный на привлечение квалифицированных специалистов для работы в родном регионе. Первым предприятием, присоединившимся к программе, стало «ОДК-УМПО», где открыты вакансии для операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, токарей и других технических специалистов.

Проект рассчитан на вахтовиков, привыкших работать вдали от дома. Им предлагают сопоставимые условия труда в Башкирии. Предприятие обеспечивает бесплатное обучение профессиям длительностью до 10 месяцев, предоставляет жилье иногородним сотрудникам или компенсирует аренду. Социальный пакет включает льготное питание, возможность получения высшего образования без отрыва от производства, а также льготный отдых для детей работников.

