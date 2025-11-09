Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Борисове

Сегодня в 18.57 некоторые жители Борисова столкнулись с перебоями в электроснабжении. Без электричества остались потребители по адресам: микрорайоны Север-1 и Север-2, а также улицы Н. Неман, Полевая, Чехова, Пирогова, Партизанская, Коммунарная, Комсомольская. Потребители первой категории не погашались.