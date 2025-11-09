Ричмонд
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Борисове

Для полного восстановления электроснабжения потребителей было задействовано две единицы техники и две ремонтные бригады.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Борисове. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию «Минскэнерго».

Сегодня в 18.57 некоторые жители Борисова столкнулись с перебоями в электроснабжении. Без электричества остались потребители по адресам: микрорайоны Север-1 и Север-2, а также улицы Н. Неман, Полевая, Чехова, Пирогова, Партизанская, Коммунарная, Комсомольская. Потребители первой категории не погашались.

Как сообщается, причиной отсутствия напряжения стало повреждение КЛ-10 кВ.

«По состоянию на 19.37 часть потребителей была запитана по резервным сетям», — сообщили в «Минскэнерго».

Для полного восстановления электроснабжения потребителей было задействовано две единицы техники и две ремонтные бригады.

По состоянию на 21.11 все потребители запитаны, проинформировали в «Минскэнерго».-0-