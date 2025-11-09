Гендиректор BBC Тим Дэйви заявил об отставке на фоне скандала с интервью Трампа

Скандал связан с передачей Panorama, выпущенной вещательной корпорацией в октябре 2024 года в преддверии выборов президента в США. Выступление Трампа в ней было смонтировано двояким образом, создавая впечатление, что политик якобы призывал захватить здание Конгресса.