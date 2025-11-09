Ричмонд
Гендиректор BBC Тим Дэйви заявил об отставке на фоне скандала с интервью Трампа

Гендиректор и глава новостного вещания BBC сообщили об отставке на фоне скандала с роликом выступления Трампа перед выборами в США.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви заявил об отставке на фоне скандала с фальсификацией интервью президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба медорганизации.

Отмечается, что помимо Дэйви, свой пост покинула также руководитель новостного вещания BBC Дебора Тернесс.

Скандал связан с передачей Panorama, выпущенной вещательной корпорацией в октябре 2024 года в преддверии выборов президента в США. Выступление Трампа в ней было смонтировано двояким образом, создавая впечатление, что политик якобы призывал захватить здание Конгресса.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белом доме выступили с резкой критикой в адрес BBC, назвав телерадиокомпанию «фейковым СМИ», искажающим факты.

