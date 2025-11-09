Украинцы устроили массовую драку перед концертом Лободы в Кишиневе

Перед началом концерта певицы Светланы Лободы в молдавском Кишиневе произошла драка среди украинских поклонников. Об этом сообщили украинские СМИ.
На кадрах запечатлено, как после громкой перепалки между зрителями начинается потасовка. Издание Life добавило, что конфликт изначально возник между двумя женщинами на эмоциональной почве и быстро перерос в драку.
В августе украинцы устроили еще один скандал на мероприятии. 9 августа этого года во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали бандеровским* флагом. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи.
По словам премьер-министра страны Дональда Туска, власти Польши депортируют из страны 57 украинцев и 6 белорусов на фоне скандала с флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии** (ОУН-УПА**), который заметили на концерте.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
**Запрещенные в России террористические организации.