В Израиле опознали останки военнослужащего, погибшего в Газе в 2014 году

«После завершения процедуры опознания представители Армии обороны Израиля уведомили семью старшего лейтенанта 23-летнего Хадара Голдина, что его останки действительно возвращены на родину. Голдин погиб в бою в Газе в ходе операции “Нерушимая скала” в 2014 году, а его тело было захвачено террористами ХАМАС», — говорится в официальном заявлении.