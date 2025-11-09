В Израиле опознали останки военнослужащего, погибшего в Газе в 2014 году

Судмедэксперты завершили идентификацию останков израильского военнослужащего, погибшего в августе 2014 года и возвращённого в Израиль из сектора Газа 9 ноября. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«После завершения процедуры опознания представители Армии обороны Израиля уведомили семью старшего лейтенанта 23-летнего Хадара Голдина, что его останки действительно возвращены на родину. Голдин погиб в бою в Газе в ходе операции “Нерушимая скала” в 2014 году, а его тело было захвачено террористами ХАМАС», — говорится в официальном заявлении.
Передача останков состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Израильские военные в секторе Газа приняли гроб с останками, после чего он был доставлен в страну и направлен в Институт судебной медицины для проведения экспертизы и окончательной идентификации.
9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, Соединённых Штатов и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного главой Белого дома Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану президента США, вступил в силу 10 октября.
Накануне представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан заявил, что бойцы бригад «Аль-Кассам» (военного крыла палестинского движения ХАМАС), которые находятся в туннелях в Рафахе на юге сектора Газа, не собираются сдаваться.