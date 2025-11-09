Настольные игры: почему они полезны и так популярны

— Я фиксирую, что сегодня наше общество стало эмоционально устойчивее, стало легче смотреть на социально-экономические риски. Я бы сказала, что мы стали зрелыми. Дело даже не в том, что 69 процентов россиян, согласно последнем опросу ВЦИОМ, готовы экономить ради защиты страны. Хотя, конечно, люди понимают: в мире происходят перестройки, и может случиться всякое. По сравнению с 1991 годом кардинально поменялось отношение к возможным трудностям. Если посмотреть за окно в Москве, то вы не увидите никаких признаков беды, получается, эта готовность у россиян фиксируется на уровне глубинного ощущения и не всегда объяснима. Это определенная степень массового хладнокровия. Я вижу в этом благо для нас. Никто не говорит, что проблем не будет: все пойдет своим чередом. Важно, что мы будем смотреть на трудности спокойно и без паники. Как говорят в случае ЧП через ретрансляторы: «Сохраняйте спокойствие!» Вот у нас это выработалось.