Настольные игры: почему они полезны и так популярны

Настольные игры снова популярны. Разнообразие предложений на рынке велико, каждый может выбрать игру по душе. Что может стоять за этой модой, как она характеризует общество и какие игры опасны для детей, корреспондент «Вечерней Москвы» разбиралась с известным психологом и педагогом Татьяной Шишовой.
— Татьяна Львовна, откуда такой интерес к этим играм?
— Во-первых, родители стали переориентировать своих детей на досуг вне компьютера. У кого есть ум и силы, понимают, что игра только в компьютере, в виртуальной реальности, не принесет ребенку ничего, кроме вреда. В этом смысле родители стали умнее.
— Да сами же родители нередко садятся за игровой стол!
— Это уже во-вторых: настольная игра — бюджетный способ получить удовольствие в компании единомышленников. Ведь играть можно где угодно и когда угодно. И тратить деньги на это не надо.
— Выходит, по экономическим причинам?
— Не совсем. Хотя у среднестатистического гражданина денег больше не стало, стало меньше. Люди стали бережливее относиться к тратам. Этому поспособствовали два фактора. Первый — СВО, когда практически каждый человек в той или иной степени вовлечен в помощь бойцам, беженцам, в сбор гуманитарной помощи. Работа в этом направлении у каждого человека невольно формирует более здравое, рациональное мышление в отношении материальных благ и денег. Поскольку запрос на развлечения есть всегда, то форма настольной игры соответствует как нельзя лучше. А второй фактор — это опыт пандемии коронавируса 2019 года.
— С тех пор уже столько воды утекло!
— Между тем это было колоссальным шоком для общества! Не сказать, что мы не оправились от него до сих пор, но мы изменились. Людей тогда поставили в прямом смысле в узкие рамки бытия. И опять же: запрос на психоэмоциональную разрядку никуда не ушел. Люди тогда взялись за настольные игры.
— Рыночные эксперты утверждают, что настольная игра — это кризисный досуг.
— Я не буду с ними спорить. Но косвенно я подтвердила их оценку. О каком кризисе идет речь?
— Они говорят, что рост продаж настольных игр впервые был зафиксирован во времена Великой американской депрессии.
— Я бы констатировала вот что: настольная игра — это в равной степени и радостный досуг, и живое общение. Наше общество устало от виртуальных чатов, сообщений невидимых людей, виртуальных голосований и обсуждений, лайков и перепостов. Вся эта интернет-активность, какой бы значительной она ни была, не имеет никакого отношения к той форме общения, которую в человеке заложил Господь.
Мы созданы, чтобы видеть, слышать, трогать, чувствовать, вдыхать запахи, говорить слова и слышать ответ. Это наши инструменты в общении с внешним миром. Сегодня же коммуникация сводится к тому, что люди пишут сообщения и читают их. Вся нагрузка в переваривании информации ложится только на мозг. А он устал! Он, можно сказать, воспалился. Настольная игра — это то, что его успокаивает. Для человека это возможность, как ни смешно это звучит, вновь почувствовать себя человеком.
— Настольные игры — древнейший вид досуга. Можно связать возрождение настольных игр с утверждением в России традиционных ценностей?
— Да. Это говорит о том, что государство проводит верные мероприятия в рамках президентского указа «О традиционных ценностях», в котором определено важнейшее для общества значение семьи в ее здоровом обыкновенном виде. Настольная игра — это ведь семейная история. Сколько поколений выросло на домино или, например, русском лото — я работаю с семьями, где сегодня в эту игру играют бабушки с внуками. Жить семейными ценностями, заботиться о «погоде в доме» стало модно.
И еще: надо понимать, что русское общество управляемо. Оно достаточно легко считывает сигнал «сверху» и, не сопротивляясь, живет в том векторе, который задают. У нас такая особенность. Мы — не французы, которые сопротивление правилам, устанавливаемым властями, сделали смыслом жизни (отсюда их бесконечные демонстрации). Если нам все хорошо объяснить, то мы все поймем и не будем сопротивляться. Я рада, что сегодня стали задавать правильные смыслы бытия.
— Среди детей сегодня в моде больше не русское лото, а, например, иностранные «Зомби в доме», «Гномы-вредители».
— Это риски. Например, первая игра, которую вы привели, это попытка навязать сатанинскую модель мировосприятия. Там смысл движения по игровому полю, как известно, сводится к попытке спастись от зомби-апокалипсиса. Вы только представьте, какой ад творится в мозгу шестилетнего ребенка, когда он играет в это! Самое коварное, что сделали создатели этой игры, — это ее привлекательность. В мозгу у ребенка формируются связи, что апокалипсис и злые духи — это весело и задорно.
В православии говорят, что так действуют бесы. Ребенок, получив эти впечатления в шесть-семь лет, вероятнее всего, пронесет их через всю жизнь. Когда со стороны взрослых все больше критического непонимания к праздникам типа Хеллоуина, продвижение такой игры выглядит как попытка сделать хоть что-то, чтобы овладеть умами наших детей. Я бы такие игры запретила. Тем более, что она импортная.
«Гномы-вредители» — получше, но все равно прививает не те идеалы, которыми должны подпитываться школьники. Здесь игроки превращаются в гномовшахтеров, добывающих золото. Но среди них в случайном порядке появляются вредители (им может оказаться каждый игрок). И, по сути, все передвижение по игровому полю сводится к попыткам вычислить предателя и обвинениям друг друга в саботаже… С пяти-шести лет человек учится жить в обществе предателей, учится разобщенности. Опять же: с этими явлениями не просто происходит знакомство — они становятся синонимами удовольствия. Ведь игра — это про удовольствие!
— То есть родителям нужно быть начеку?
— Конечно. То, что ребенок играет в настольную игру, еще не гарантированное благо для него. С играми, как с книгами: бывают полезные, а бывает макулатура. Первых, конечно, меньше, их надо искать. Я думаю, что наше общество переварит и эти вбросы и откажется от деструктива. Русское общество умеет выживать в сложных условиях. Пожалуй, это самое устойчивое к внешним потрясениям общество в мире. Поэтому все, что работает на его разрушение, оно рано или поздно отбрасывает. Это просто не приживается.
— Сегодня про кризис говорят многие. Вы как-то фиксируете это в людях, с которыми работаете?
— Я фиксирую, что сегодня наше общество стало эмоционально устойчивее, стало легче смотреть на социально-экономические риски. Я бы сказала, что мы стали зрелыми. Дело даже не в том, что 69 процентов россиян, согласно последнем опросу ВЦИОМ, готовы экономить ради защиты страны. Хотя, конечно, люди понимают: в мире происходят перестройки, и может случиться всякое. По сравнению с 1991 годом кардинально поменялось отношение к возможным трудностям. Если посмотреть за окно в Москве, то вы не увидите никаких признаков беды, получается, эта готовность у россиян фиксируется на уровне глубинного ощущения и не всегда объяснима. Это определенная степень массового хладнокровия. Я вижу в этом благо для нас. Никто не говорит, что проблем не будет: все пойдет своим чередом. Важно, что мы будем смотреть на трудности спокойно и без паники. Как говорят в случае ЧП через ретрансляторы: «Сохраняйте спокойствие!» Вот у нас это выработалось.
СПРАВКА.
Татьяна Шишова — психолог и писатель, автор и соавтор (с И. Медведевой) десятков книг и статей, посвященных вопросам воспитания подрастающего поколения. Среди них — пьесы для кукольных театров, которые стали основой авторской методики психологической коррекции, названной «драматической психоэлевацией», рассчитанной на детей с трудностями поведения и общения.
Подборка настольных игр для детей.
Дубль.
Развивает сообразительность и реакцию.
Мемо.
Развивает память.
Каркассон.
Развивает стратегическое мышление.
Русское лото.
Развивает реакцию и внимательность.
Коварный Лис.
Развивает командный дух.
Соображарий.
Развивает сообразительность и находчивость.
Кстати.
В царской России тоже любили настольные игры. Известно, например, что Николай II с удовольствием играл с детьми — и в лото (самая распространенная семейная игра), и собирал пазлы (пузели), которые попали в Россию из Америки, играл и в логическую игру «Мельница». За пределами императорского дворца были широко распространены различные игры, где нужно было опередить соперника и первым дойти до финиша, бросая кубики: «Гусек», «Велогонки», «Скачки» и другие им подобные. Шашки и шахматы, кстати, тоже были весьма популярны.