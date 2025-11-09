Ричмонд
«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в РПЛ

Эдуард Сперцян, играющий за «Краснодар», забил первый гол, после чего Брайан Хиль сравнял счет. Оба мяча были забиты в первые минуты игры.

«Краснодар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

