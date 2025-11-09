«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в РПЛ

Игра «Краснодара» и «Балтики» в рамках 15-го тура РПЛ завершилась вничью.
Эдуард Сперцян, играющий за «Краснодар», забил первый гол, после чего Брайан Хиль сравнял счет. Оба мяча были забиты в первые минуты игры.
«Краснодар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице.
Читайте материал «Бессент: шатдаун может привести к сокращению экономического роста США вдвое».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.Читать дальше