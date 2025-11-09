Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог Тиханычева: кофе с молоком — это отдельный прием пиши, а не напиток

Эксперт ответила, кому лучше отказаться от утреннего кофе.

Источник: Комсомольская правда

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева предупредила, что утренний кофе полезен далеко не всем. На кого-то напиток оказывает бодрящее действие, а кто-то, наоборот, чувствует сонливость.

Что касается кофе со сливками, то данный напиток представляет собой полноценный прием пищи. Причина в том, что белки и жиры молока в сочетании с кофеином создают сложную для переваривания смесь.

В итоге может усилиться дисперсия у тех, кто имеет предрасположение.

— Молоко имеет высокий инсулиновый индекс, что может провоцировать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Поэтому кофе с молоком не рекомендуется людям с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, — говорит эксперт порталу Страсти.

За скорость его расщепления кофеина в печени отвечает ген CYP1A2. В беседе с RT Ольга Уланкина, врач — эксперт, объяснила, что у всех людей разная активность фермента. Если он работает медленно, то кофеин дольше циркулирует в крови, что вызывает перенапряжение нервной системы.

— А затем ее «откат» — резкое расслабление и сонливость. У таких людей кофе действует почти как седативное средство, — сказала врач.

Кстати, горячие напитки могут представлять опасность для слизистой оболочки ротовой полости, пищевода и желудка. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.