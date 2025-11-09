Нутрициолог Тиханычева: кофе с молоком — это отдельный прием пиши, а не напиток

За скорость его расщепления кофеина в печени отвечает ген CYP1A2. В беседе с RT Ольга Уланкина, врач — эксперт, объяснила, что у всех людей разная активность фермента. Если он работает медленно, то кофеин дольше циркулирует в крови, что вызывает перенапряжение нервной системы.