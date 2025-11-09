Коллега Симонова рассказал о его последних днях: «Он с лета сильно болел»

Коллеги актера Владимира Симонова рассказали, как он жил последние месяцы перед смертью.
Ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов последнее время тяжело болел. Состояние его здоровья значительно ухудшилось еще летом. С тех пор он часто бывал в больницах, с каждым днем становилось все хуже и хуже.
— Он давно болел. С лета, — поделился актер театра Вахтангова Артур Иванов с aif.ru.
Несмотря на то, что коллеги были в курсе болезни Симонова, никто не думал, что он может скончаться. Его уход стал ударом для родных и близких.
— Для нас всех это просто невосполнимая утрата. Просто оторвали кусок тебя, — отметил Иванов.
Он подчеркнул, что актерская труппа театра — это одна большая семья и все без исключения скорбят об ушедшем.
Владимира Симонова не стало на 69-м году жизни, он умер 8 ноября. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Предположительно, артист ушел из жизни из-за хронического заболевания, пишет портал Страсти.
Предположительно, актеру была нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. Последние две недели он был в больнице и ждал операции. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет Lenta.ru.