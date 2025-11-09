Анна Седокова рассказала, что жена ее соседа угрожает ей тюрьмой

— Мы пришли к выводу, что я пишу заявление, потому что никто не должен такое писать никому. Это сосед мой по этажу, который просто заносил мне цветы. И мы обменялись номерами. Приличный мужчина, взрослый, с бородой, не мой вкус вообще. Просто хороший. Думаю, если с ребенком что-то случится, у нас всегда есть контакт на этаже. И ноль жены рядом. Всегда один! Пишет иногда. Я из приличия отвечаю. А если у него жена — это же счастье! Он же просто занес цветы от другого мужчины. Еще раз подумаете кому-то угрожать, помните, что закон всегда работает с двух сторон. Я жду извинений от вас и от вашего мужчины, — приводит слова артистки StarHit.