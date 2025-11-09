Ричмонд
Анна Седокова рассказала, что жена ее соседа угрожает ей тюрьмой

Певица Анна Седокова рассказала, что жена ее соседа начала угрожать ей тюрьмой, заподозрив ее в связи с этим мужчиной. Об этом пишет StarHit со ссылкой на соцсети артистки.

Седокова пояснила, что угрозы начали поступать на ее рабочий телефон и первое время она их просто игнорировала. Однако, когда женщина пригрозила ей тюрьмой за якобы убийство бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой год назад, певица заблокировала ее в мессенджере и дала развернутое объяснение ситуации в соцсетях.

По ее словам, скандал начался после того, как сосед занес ей цветы, которые попросил передать другой человек.

— Мы пришли к выводу, что я пишу заявление, потому что никто не должен такое писать никому. Это сосед мой по этажу, который просто заносил мне цветы. И мы обменялись номерами. Приличный мужчина, взрослый, с бородой, не мой вкус вообще. Просто хороший. Думаю, если с ребенком что-то случится, у нас всегда есть контакт на этаже. И ноль жены рядом. Всегда один! Пишет иногда. Я из приличия отвечаю. А если у него жена — это же счастье! Он же просто занес цветы от другого мужчины. Еще раз подумаете кому-то угрожать, помните, что закон всегда работает с двух сторон. Я жду извинений от вас и от вашего мужчины, — приводит слова артистки StarHit.

В тот же день певица опубликовала еще одно большое обращение. Седокова пожаловалась на странные знаки внимания от женатых мужчин, которые поступают не только ей, но и ее дочери. Седокову возмутило, что один известный спортсмен, находясь в отношениях, имел как минимум десять романов на стороне. Певица также вспомнила, как женатый игрок из той же команды пытался завоевать ее внимание.