В проекте «Песни великой страны» вышел клип на песню «Как молоды мы были»

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Премьера нового клипа проекта #Музыкавместе «Песни великой страны. С любовью из Приволжья» на легендарную песню «Как молоды мы были» состоялась в Приволжском федеральном округе, сообщает полпредство президента РФ в ПФО.
«Как молоды мы были» — третий видеоклип в проекте «Песни великой страны. С любовью из Приволжья». Всего планируется выпустить семь видеороликов, первые два уже опубликованы: «Течет река Волга» и «Гляжу в озера синие». Инициатива реализована при поддержке президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».
«Премьера нового клипа состоялась 9 ноября — в день рождения выдающегося композитора, автора легендарной песни Александры Николаевны Пахмутовой, чей талант наполняет каждую ноту особой магией. “Как молоды мы были” — это не просто песня, это глубочайшая притча о молодости, верности, о тех жизненных ценностях, что остаются вечными, несмотря на время», — говорится в сообщении.
Звуковое богатство клипа подчеркивают уникальное звучание органа, гуслей, курая, флейты, скрипки и других инструментов. В объективе — живописный мыс Стрелка в Нижнем Новгороде, где сливаются Волга и Ока, раскидистые речные просторы, старинные площади и архитектурные ансамбли Приволжья.
В съемках нового клипа приняли участие жители 14 регионов Приволжского федерального округа — как известные артисты, так и начинающие: Антон Макарский (Пенза), Алена Кошкина (Киров), Рамиль Бадамшин (Уфа), Илья Лазарев (Нижний Новгород).
«Для меня честь участвовать в таком масштабном проекте, рядом с именитыми музыкантами. Слова этой песни в нашей стране знакомы, дороги и понятны каждому. И с трепетом и любовью откликаются в сердце любого человека», — отметил участник проекта, сотрудник МЧС из Набережных Челнов Эдуард Валеев.
Новый видеоролик, как и предыдущие, будет доступен на страницах проекта #Музыкавместе, в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя, также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.