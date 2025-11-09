В проекте «Песни великой страны» вышел клип на песню «Как молоды мы были»

«Как молоды мы были» — третий видеоклип в проекте «Песни великой страны. С любовью из Приволжья». Всего планируется выпустить семь видеороликов, первые два уже опубликованы: «Течет река Волга» и «Гляжу в озера синие». Инициатива реализована при поддержке президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».