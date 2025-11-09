Губернатор Крупко оценил ситуацию в Гомельской области из-за украинского конфликта

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил ситуацию на юге Беларуси из-за украинского конфликта.
Крупко напомнил, что у Гомельской области примерно 600 километров пограничья — это граница с Украиной, где идет вооруженный конфликт.
«Конечно, людей это тревожит», — сказал губернатор.
Вместе с тем он отметил отношение силового блока к безопасности в каждом районе области:
«Безопасность обеспечена, начиная от границы, в районных центрах. И люди напряжения не видят».
По словам Ивана Крупко, в регионе идет нормальная работа:
«Работают все предприятия, вся социальная сфера, напряжения в приграничных районах никакого нет».
Тем временем Минтруда назвало основную новую позицию для работы трудовых мигрантов в Беларуси. А глава Витебской области Александр Субботин объяснил страшные фотографии с ферм.
Мы также писали, что ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси. Еще Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.