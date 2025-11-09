Ричмонд
Губернатор Крупко оценил ситуацию в Гомельской области из-за украинского конфликта

Губернатор Крупко оценил ситуацию на Гомельщине из-за украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил ситуацию на юге Беларуси из-за украинского конфликта.

Крупко напомнил, что у Гомельской области примерно 600 километров пограничья — это граница с Украиной, где идет вооруженный конфликт.

«Конечно, людей это тревожит», — сказал губернатор.

Вместе с тем он отметил отношение силового блока к безопасности в каждом районе области:

«Безопасность обеспечена, начиная от границы, в районных центрах. И люди напряжения не видят».

По словам Ивана Крупко, в регионе идет нормальная работа:

«Работают все предприятия, вся социальная сфера, напряжения в приграничных районах никакого нет».

