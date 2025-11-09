Немецкий политик рассказал об ухудшении жизни в Германии и почему власти Европы опускают железный занавес

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как обстоят дела в Германии, что там осталось от демократии и почему в стране растут цены, рассказал в интервью телеканалу СТВ немецкий политик Ульрих Зингер, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал политик, член партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер, в стране сейчас очень много нелегальных мигрантов, которые открыто говорят, что они не хотят работать, приехали, чтобы получить социальную поддержку. Потому что, будучи без работы, они благодаря пособиям получат столько денег, столько не смогут зарабатывать. Многие не могут читать, не стараются интегрироваться в немецкое общество и не хотят работать.
«Я могу за 30 евро поменять пол. За 30 евро могу стать женщиной, буду Ольгой или кем-то. И у меня новый паспорт, новые документы, — рассказал Ульрих Зингер о гендерной политике. — Они считают, что, возможно, это свобода. Я думаю, что это не свобода, это безумство».
По словам политика, его партия предлагает альтернативу для Германии. «Потому что мы хотим альтернативную политику. Мы хотим дешевый русский газ. Другие партии считали, что это очень умно — одновременно отказаться от русского газа и выключить последние ядерные реакторы. А сейчас у нас электричество стоит 30−40 центов за киловатт-час. Очень дорого. Газ стоит, я думаю, 10 евроцентов. Это очень дорого, и наша экономика страдает. Наши рынки этого не выдерживают. Промышленность уходит из Германии туда, где дешевле. Мы теряем каждый месяц примерно 10 тыс. рабочих мест в промышленности», — привел факты Ульрих Зингер.
Потому, по мнению немецкого политика, европейские власти не желают, чтобы европейцы приехали в Беларусь и увидели своими глазами, насколько здесь хорошо. Западные СМИ утверждают, что якобы все плохо, экономика страдает из-за санкций. Но, как отметил он, санкции не имеют большого воздействия на Беларусь — они плохи для самой Европы, где экономика находится в рецессии. «Мы потеряли этот рынок, а вам Китай отправляет машины, которые мы раньше продавали. Мы закрыли все возможности, а вы не страдаете», — сказал он.
Ульрих Зингер также подчеркнул, что в Европе открыто говорят о войне с Россией. «Удивительно, насколько фундаментально и как быстро можно было уничтожить те хорошие отношения, которые были построены», — отметил он. -0-