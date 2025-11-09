Немецкий политик рассказал об ухудшении жизни в Германии и почему власти Европы опускают железный занавес

Потому, по мнению немецкого политика, европейские власти не желают, чтобы европейцы приехали в Беларусь и увидели своими глазами, насколько здесь хорошо. Западные СМИ утверждают, что якобы все плохо, экономика страдает из-за санкций. Но, как отметил он, санкции не имеют большого воздействия на Беларусь — они плохи для самой Европы, где экономика находится в рецессии. «Мы потеряли этот рынок, а вам Китай отправляет машины, которые мы раньше продавали. Мы закрыли все возможности, а вы не страдаете», — сказал он.