Люся Чеботина заговорила о тайном спутнике: «Вы все замечаете»

Популярная певица Люса Чеботина старается держать подробности личной жизни подальше от внимания поклонников, хотя достаточно активно ведет социальные сети.
Певица привыкла к вниманию поклонников и знает, что от них ничего не утаить, поэтому не стала лукавить и отпираться, когда заговорили о том, что у артистки появился молодой человек.
Во время концерта «Звезды Востока» певицу, конечно же, спросили о спутнике. Люся рассмеялась в ответ, признавшись, что ничего нельзя утаить от подписчиков.
— Вы такие внимательные, вы все замечаете. Мне просто интересно. Вот каждая уважающая себя девушка — у нее внутри живет маленький ФСБ-шник, — сказала артистка Super.ru.
Тем не менее, звезда решила не раскрывать все тайны до конца и сохранила интригу.
Ранее, на Люсю Чеботину подали в суд. Российское Авторское Общество решило взыскать с певицы Люси Чеботиной деньги за незаконное использование хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого. Иск на 160 тысяч рублей поступил в Арбитражный суд Москвы.