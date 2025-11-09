Ричмонд
Суд запретил в России сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков

Суд в России запретил сайты, рекламирующие магниты, предназначенные для остановки счетчиков. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Суд в России запретил сайты, рекламирующие магниты, предназначенные для остановки счетчиков. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Прокуратура обнаружила ряд ресурсов, на которых предлагались неодимовые магниты для вмешательства в работу приборов учета коммунальных услуг. С их помощью граждане могли незаконно приостанавливать работу счетчиков воды и электричества. Прокуроры подали иск в суд, который удовлетворил их требования.

В решении суда отмечается, что несанкционированное вмешательство в работу приборов учета является административным правонарушением, а в случае причинения значительного ущерба может рассматриваться как уголовное преступление (кража или мошенничество).

Суд признал информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной для распространения в России. Теперь Роскомнадзор должен внести указанные ресурсы в Единый реестр запрещенной информации, что приведет к их блокировке, говорится в публикации.

На переплаты можно нарваться и за несвоевременную замену счетчиков. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что это грозит переплатой за услуги ЖКХ. Счетчики холодной воды поверяют раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года.