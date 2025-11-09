Суд запретил в России сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков

На переплаты можно нарваться и за несвоевременную замену счетчиков. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что это грозит переплатой за услуги ЖКХ. Счетчики холодной воды поверяют раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года.