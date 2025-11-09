Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди»

Лукашенко прокомментировал грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область, прокомментировал грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди». Фрагмент видео показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Говоря о строительстве дорог в Беларуси, Лукашенко обозначил план действий для чиновников:

«Дальше надо идти, глубже. Это значит от районного центра к агрогородкам».

Вместе с тем президент вспомнил соцсети:

«Вот я вижу, там тиктокают люди. Ах, там дорога где-то под Минском. Цнянка, Зацень, там на какой-то дороге грязно. Так люди должны меня понимать. Где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются или под Минском, где иногда там в начале апреля не очень удобно. Люди должны это понимать».

Александр Лукашенко напомнил всем ответственным за дорожное строительство:

«Мы же государственные люди. Мы должны делать там, где нам нужно. Поэтому ревизию надо провести и посмотреть».

Кстати, посещая Мозырь и открывая там новый мост, Лукашенко вспомнил и о коррупции в дорожно-строительной сфере. В частности, президент Беларуси сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Тем временем губернатор Иван Крупко оценил ситуацию в Гомельской области из-за украинского конфликта, а глава Витебской области Александр Субботин объяснил страшные фотографии с ферм.

Кроме того, Минтруда назвало основную новую позицию для работы трудовых мигрантов в Беларуси.

Мы также писали, что ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси.

А Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше