Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди»

«Вот я вижу, там тиктокают люди. Ах, там дорога где-то под Минском. Цнянка, Зацень, там на какой-то дороге грязно. Так люди должны меня понимать. Где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются или под Минском, где иногда там в начале апреля не очень удобно. Люди должны это понимать».