Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область, прокомментировал грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди». Фрагмент видео показали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Говоря о строительстве дорог в Беларуси, Лукашенко обозначил план действий для чиновников:
«Дальше надо идти, глубже. Это значит от районного центра к агрогородкам».
Вместе с тем президент вспомнил соцсети:
«Вот я вижу, там тиктокают люди. Ах, там дорога где-то под Минском. Цнянка, Зацень, там на какой-то дороге грязно. Так люди должны меня понимать. Где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются или под Минском, где иногда там в начале апреля не очень удобно. Люди должны это понимать».
Александр Лукашенко напомнил всем ответственным за дорожное строительство:
«Мы же государственные люди. Мы должны делать там, где нам нужно. Поэтому ревизию надо провести и посмотреть».
Кстати, посещая Мозырь и открывая там новый мост, Лукашенко вспомнил и о коррупции в дорожно-строительной сфере. В частности, президент Беларуси сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.
