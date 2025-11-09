Ричмонд
Стармера призвали ограничить число зарубежных поездок из-за проблем в стране

Кир Стармер совершил 40 поездок за границу, уделяя больше внимания сотрудничеству в рамках НАТО, а не решению проблем Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали ограничить количество совершаемых им зарубежных поездок, которые могут отвлекать от решения проблем внутри государства. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Согласно источнику, предупреждение было озвучено заместителем премьера Дэвидом Лэмми во время частной встречи еще летом. Отмечается, что Стармер также признал, что был отвечен темами урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и сотрудничества Британии в рамках Североатлантического альянса. При этом он не сократил количество поездок за рубеж, отвлекаясь от внутренних проблем страны.

Издание также сообщает, что на прошлой неделе Стармер совершил уже 40-ю поездку за границу с момента своего вступления в должность, получив прозвище «Кир, которого никогда нет».

Ранее KP.RU сообщал, что Кир Стармер может не удержаться на посту премьер-министра Британии до лета 2026 года. Сейчас политик стремительно теряет доверие среди граждан страны, находясь в шатком положении.

