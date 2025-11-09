Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ проводят зачистку центра Красноармейска

Город Красноармейск практически окружён, сообщил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска ведут зачистку центральной части Красноармейска от остатков подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Идут активные городские бои, в том числе зачистка Центрального района, его восточной части», — заявил он в видеообращении.

По словам Пушилина, украинские войска пытаются вырваться из окружения через северную окраину города, однако одна из таких попыток была недавно пресечена российскими подразделениями. ВС РФ укрепляют позиции в пригородах Красноармейска, полностью перекрывая противнику пути восстановления логистики.

Глава ДНР также отметил, что ВСУ предпринимают контратаки в районе города Родинское в попытке спасти хотя бы часть своей группировки из-под Димитрова, однако, несмотря на интенсивные бои, добиться успехов им не удаётся.

«Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем», — подчеркнул Пушилин.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Красноармейск (украинское название — Покровск) будет освобожден в течение 7−14 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше