Пушилин: ВС РФ проводят зачистку центра Красноармейска

Российские войска ведут зачистку центральной части Красноармейска от остатков подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Идут активные городские бои, в том числе зачистка Центрального района, его восточной части», — заявил он в видеообращении.
По словам Пушилина, украинские войска пытаются вырваться из окружения через северную окраину города, однако одна из таких попыток была недавно пресечена российскими подразделениями. ВС РФ укрепляют позиции в пригородах Красноармейска, полностью перекрывая противнику пути восстановления логистики.
Глава ДНР также отметил, что ВСУ предпринимают контратаки в районе города Родинское в попытке спасти хотя бы часть своей группировки из-под Димитрова, однако, несмотря на интенсивные бои, добиться успехов им не удаётся.
«Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем», — подчеркнул Пушилин.
Накануне военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Красноармейск (украинское название — Покровск) будет освобожден в течение 7−14 дней.