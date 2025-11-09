Ричмонд
Ямальские волейболисты выходят в полуфинал Кубка России 2026

Волейболисты «Факел Ямал» завоевали победу в решающем матче 9 ноября 2025 года. Красноярская команда «Енисей» не смогла пробиться в полуфинал Кубка России, уступив со счетом 3:2. Об этом рассказали в telegram-канале волейболистов ЯНАО.

Ямальский «Факел» победил «Енисей» со счетом 3:2.

«“ФАКЕЛ” прошел “Енисей” по сумме двух игр. И теперь наша команда получила право играть в полуфинальном этапе Кубка России», — сообщают в посте.

В стартовом составе команды из Ямала играли: Андрей Квочко, Юри Романо, Михаил Сидоренко, Алексей Ковальчук, Майка Ма́а, Василий Капранов, Валентин Кротков и Евгений Андреев. С 30 апреля по 3 мая 2026 года пройдет полуфинал предварительного этапа Кубка России.

Ранее URA.RU сообщало, что в четвертом туре чемпионата России волейбольный клуб «Факел» (ЯНАО) уверенно одержал победу над командой «Горький» из Нижнего Новгорода — матч, прошедший в Новом Уренгое, завершился со счетом 3:0. Эта победа позволила ямальцам прервать серию поражений в Суперлиге.