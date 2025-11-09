Ямальские волейболисты выходят в полуфинал Кубка России 2026

Волейболисты «Факел Ямал» завоевали победу в решающем матче 9 ноября 2025 года. Красноярская команда «Енисей» не смогла пробиться в полуфинал Кубка России, уступив со счетом 3:2. Об этом рассказали в telegram-канале волейболистов ЯНАО.