Губернатор Гомельской области Иван Крупко признался, из-за чего не спит по ночам

«Из-за чего ты не спишь?» — такой вопрос президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Гомельской области задал главе региона Ивану Крупко. Позже в эфире телеканала «Беларусь 1» Крупко дал ответ на этот вопрос:
«Самое, наверное, главное — жизнь людей в этом регионе. В каждом районе стоит задача, чтобы работало производство, чтобы вовремя была выплачена заработная плата и достаток каждой семьи был достойный, заработанный, достойно жили люди. Это самое главное».
Также Иван Крупко назвал работу каждого предприятия и сферы области.
«Те задачи, на которые сегодня люди обращают внимание в каждом регионе, мы их слышим, видим и делаем все необходимое», — добавил председатель облисполкома.
Также губернатор Иван Крупко оценил ситуацию в Гомельской области из-за украинского конфликта, а глава Витебской области Александр Субботин объяснил страшные фотографии с ферм.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди».