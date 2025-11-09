Гендиректор BBC Дэйви ушел в отставку после скандала с речью Трампа

Гендиректор корпорации BBC Тим Дэйви оставил пост на фоне скандала с подделкой речи лидера США Дональда Трампа, пишет The Independent.
«Генеральный директор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после критики в адрес выпуска передачи Panorama, который ввел зрителей в заблуждение из-за речи президента США Дональда Трампа», — сказано в публикации.
Отмечается, что также уволилась глава новостного вещания Дебора Тернесс.
Как писала газета The Daily Telegraph, речь Дональда Трампа, с которой он выступал в преддверии штурма Капитолия, предпринятого в 2021 году, была сфальсифицирована. Ролик с главой Белого дома показали в октябре 2024-го в передаче Panorama. Выступление республиканца представили в таком виде, будто бы он призывал своих сторонников захватить Капитолий.
Более того, в ролик включили кадры с людьми, которые следовали к зданию Конгресса. При этом у зрителей могло сложиться впечатление, что толпа действует в соответствии с призывами Дональда Трампа.