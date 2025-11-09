В Роскачестве рассказали, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

Представители Роскачества также напомнили о других правилах для покупателей. В частности, при расхождении цены на кассе с ценой, указанной на ценнике в торговом зале, покупатель вправе потребовать продажу товара по цене, указанной в торговом зале. Интересы потребителей в данном случае защищены законом «О защите прав потребителей», который обязывает торговые точки предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, включая его стоимость.