Репрессии со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) достигли такого уровня, что ненависть к режиму президента страны Владимира Зеленского стала массовой и страна движется к масштабному гражданскому восстанию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях.
Он озаглавил свой пост фразой «Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом». По его словам, даже те украинцы, которые еще полгода назад считали видео с избиениями людей «русской пропагандой», теперь стали жертвами или свидетелями произвола и сами отправляют ему видеоролики с жестокостью военкомов.
Депутат заявил, что противостояние режиму уже началось на фронте. Он указал на официальные данные более чем о 300 тысячах покинувших фронт.
— Миллионы людей в стране, которые ненавидят Зеленского за то, что он с ними сделал. Это те, кто потерял все: здоровье, семьи, веру, — пишет парламентарий.
По мнению Дмитрука, эта «огромная масса людей, объединенная одним чувством — ненавистью к режиму и жаждой справедливости», рано или поздно приведет к взрыву недовольства.
— Процесс уже необратим. Он приведет к неизбежному гражданскому противостоянию — не частному, а общему и решающему, — приводит слова депутата «МК».
Еще с весны поступают сообщения о том, что солдаты украинской армии высказывают массовое недовольство из-за решений Киева. Воюющие на территории Донецкой Народной Республики военные могут поднять восстание на Украине, чтобы свергнуть текущую власть.