Что делать, чтобы не заразиться в период сезонной заболеваемости?

По словам Инны Карабан, как такового снижения сезонной заболеваемости в любом случае достигнуть нельзя, потому что существует эпидсезон и доказано, что в этот период рост заболеваемости будет. «Ну, а в целом это обычные мероприятия, которые мы всегда предлагаем. Вакцинация — как профилактика не самого снижения респираторных инфекций, а тяжелых осложнений перенесенного гриппа. А именно для профилактики распространения острых респираторных инфекций — самые минимальные требования: заболел — останься дома и профилактические меры — влажная уборка, мытье рук, маски и так далее», — рекомендовала она.