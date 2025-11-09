Что делать, чтобы не заразиться в период сезонной заболеваемости?

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», что делать для снижения сезонной заболеваемости.
По словам Инны Карабан, как такового снижения сезонной заболеваемости в любом случае достигнуть нельзя, потому что существует эпидсезон и доказано, что в этот период рост заболеваемости будет. «Ну, а в целом это обычные мероприятия, которые мы всегда предлагаем. Вакцинация — как профилактика не самого снижения респираторных инфекций, а тяжелых осложнений перенесенного гриппа. А именно для профилактики распространения острых респираторных инфекций — самые минимальные требования: заболел — останься дома и профилактические меры — влажная уборка, мытье рук, маски и так далее», — рекомендовала она.
При этом, маска является защитным барьером. Если вы находитесь в тесном пространстве, где вокруг много людей, и чувствуете себя плохо или боитесь заразиться, маска помогает снизить риск передачи инфекции. Особенно важно надевать маску, когда вы больны сами, поскольку в таком случае вы становитесь источником инфекции для окружающих. Маска становится минимальным барьером, который помогает защитить других, отметила Инна Карабан.
«Если вы едете в переполненном транспорте, где люди чихают, кашляют и имеют симптомы простуды, проще и правильнее надеть маску, чем рисковать своим здоровьем. Это простая и эффективная мера предосторожности, которая помогает снизить передачу респираторных вирусов», — сказала она.
Также людям 65 лет и старше с хронической патологией при посещении людных мест рекомендовано носить маски, чтобы самим не заразиться. -0-
