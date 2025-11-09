Физиогномист Дружкова исключила побег пропавших в тайге Усольцевых

Эксперт-физиогномист Ольга Дружкова, изучив фотографии пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, заявила, что версии о их побеге за границу или убийстве несостоятельны.
По ее словам, пара, хоть и склонна к авантюрам, обладает «предельной честностью» и неспособна на обман или предательство. Эксперт отметила, что Ирина Усольцева — «преданный человек» и пошла бы за мужем куда угодно. Сергея она охарактеризовала как человека, у которого «все и всегда под контролем», что делает маловероятной серьезную ошибку с его стороны.
Причиной исчезновения семьи, по мнению физиогномиста, мог стать лишь серьезный форс-мажор.
Напомним, что Сергей Ирина Усольцевы, их 5-летняя дочь Арина и их домашний корги пропали больше месяца назад на Минской петле. Предположительно, они отправились на прогулку по туристической тропе до скалы Буратинка.