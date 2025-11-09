Ричмонд
В Башкирии восстановили разрушенный ураганом мемориал воинам трех поколений

Вместе с памятником строители привели в порядок и школу, на территории которой он стоит.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Узбяково Гафурийского района на территории местной школы открыли мемориал в память о героях Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах и участниках СВО. Памятник восстановили после того, как весной 2024 года его разрушило ураганом.

Реконструкцию провели по инициативе школьного коллектива в рамках проекта «Нашим Героям — достойная память». Работы выполнили на средства гранта главы Башкирии. Параллельно была отремонтирована и сама школа (она тоже пострадала от стихии). Строители восстановили крышу, привели в порядок второй этаж и обновили система освещения.

Глава Гафурийского района Венер Вахитов отметил, что мемориал стал живым уроком истории для подрастающего поколения. Он поблагодарил всех, кто участвовал в восстановлении памятника — от разработки идеи до ее практического воплощения.

