В Башкирии восстановили разрушенный ураганом мемориал воинам трех поколений

Реконструкцию провели по инициативе школьного коллектива в рамках проекта «Нашим Героям — достойная память». Работы выполнили на средства гранта главы Башкирии. Параллельно была отремонтирована и сама школа (она тоже пострадала от стихии). Строители восстановили крышу, привели в порядок второй этаж и обновили система освещения.