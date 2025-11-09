СК РФ проверит опеку Челябинска после решения вернуть ребенка ненадежному отцу

О сложившейся ситуации стало известно после выхода в эфир сюжета на НТВ. В нем говорится, что три с половиной года назад челябинцы оформили опеку над мальчиком, которого оставил родной отец. Однако, согласно решению Советского районного суда Челябинска, ребенка должны вернуть в родную семью. После того как биологический отец узнал о необходимости выплачивать алименты, он выразил готовность вернуть сына из приемной семьи. По информации телеканала, судьбой ребенка на протяжении всего времени разлуки папа не интересовался, а ранее заявлял полиции, что «сын ему надоел». Мать же лишили родительских прав. Сделали это после того, как мальчик ушел из дома в одной пижаме.