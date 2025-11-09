В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистской Германии

Памятник военнослужащим румынской армии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в СССР, установила молдавская ассоциация Monumentum, которую Петрович характеризует как занимающуюся героизацией нацизма. На монументе, как обычно, оккупантов назвали «героями-освободителями», якобы павшими «за освобождение Бессарабии от рабства».