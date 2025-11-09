Ричмонд
В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистской Германии

На юге страны открыли памятник румынским военнослужащим, воюющим на стороне нацистов.

Источник: Аргументы и факты

В молдавском селе Слобозия Маре открыт очередной памятник пособникам нацистов. Об этом рассказал руководитель Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.

Памятник военнослужащим румынской армии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в СССР, установила молдавская ассоциация Monumentum, которую Петрович характеризует как занимающуюся героизацией нацизма. На монументе, как обычно, оккупантов назвали «героями-освободителями», якобы павшими «за освобождение Бессарабии от рабства».

«Это уже четвёртый такой объект за последний месяц, возведённый в честь румыно-фашистских оккупантов», — отметил Петрович в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что церемония открытия прошла с участием почетного караула и военного оркестра Департамента пограничной полиции Молдавии, представителей Бессарабской митрополии, входящей в Румынскую православную церковь. Также на мероприятии присутствовали представители местных властей и школьники.

«Именно на детей рассчитана вдолгую вся эта чудовищная фальсификация с обелением и героизацией нацистских захватчиков», — отметил поисковик.

Ранее Петрович сообщил, что в селе Душманы был установлен памятник союзникам гитлеровской Германии.