В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистской Германии

В молдавском селе Слобозия Маре открыт очередной памятник пособникам нацистов. Об этом рассказал руководитель Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.
Памятник военнослужащим румынской армии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в СССР, установила молдавская ассоциация Monumentum, которую Петрович характеризует как занимающуюся героизацией нацизма. На монументе, как обычно, оккупантов назвали «героями-освободителями», якобы павшими «за освобождение Бессарабии от рабства».
«Это уже четвёртый такой объект за последний месяц, возведённый в честь румыно-фашистских оккупантов», — отметил Петрович в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что церемония открытия прошла с участием почетного караула и военного оркестра Департамента пограничной полиции Молдавии, представителей Бессарабской митрополии, входящей в Румынскую православную церковь. Также на мероприятии присутствовали представители местных властей и школьники.
«Именно на детей рассчитана вдолгую вся эта чудовищная фальсификация с обелением и героизацией нацистских захватчиков», — отметил поисковик.
Ранее Петрович сообщил, что в селе Душманы был установлен памятник союзникам гитлеровской Германии.