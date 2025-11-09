Ричмонд
Глава Витебской области Субботин сказал о ментальности белорусов: «На истерике горы свернем»

Глава Витебщины сказал о ментальности белорусов: «На истерике горы свернем».

Источник: Комсомольская правда

Глава Витебской области Александр Субботин сказал в эфире телеканала СТВ о ментальности белорусов.

Журналистка Алена Сырова напомнила, что президент Беларуси сказал до 7 ноября навести порядок на фермах.

«Но неужели для этого обязательно нужно было ждать распоряжения Президента, чтобы элементарно подчиститься и попросить кого-то помочь?» — спросила она.

Присутствовавшая в тот момент в хозяйстве председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова ответила:

«Этого не надо было ждать. Может быть, для нас это повседневная работа, поэтому мы не так широко показывали».

А вот губернатор Витебщины Александр Субботин как раз и высказался о ментальности белорусов:

«Нужно констатировать, что ментальность у нас такая, системно мы работать пока еще не можем. Когда на истерике или что-то надо, тогда сделаем, горы свернем. Поэтому этот, наверное, импульс, он только в плюс».

Тем временем губернатор Иван Крупко оценил ситуацию в Гомельской области из-за украинского конфликта и признался, отчего не спит по ночам. А глава Витебской области Александр Субботин объяснил страшные фотографии с ферм.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди».

