Глава Витебской области Субботин сказал о ментальности белорусов: «На истерике горы свернем»

Глава Витебской области Александр Субботин сказал в эфире телеканала СТВ о ментальности белорусов.
Журналистка Алена Сырова напомнила, что президент Беларуси сказал до 7 ноября навести порядок на фермах.
«Но неужели для этого обязательно нужно было ждать распоряжения Президента, чтобы элементарно подчиститься и попросить кого-то помочь?» — спросила она.
Присутствовавшая в тот момент в хозяйстве председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова ответила:
«Этого не надо было ждать. Может быть, для нас это повседневная работа, поэтому мы не так широко показывали».
А вот губернатор Витебщины Александр Субботин как раз и высказался о ментальности белорусов:
«Нужно констатировать, что ментальность у нас такая, системно мы работать пока еще не можем. Когда на истерике или что-то надо, тогда сделаем, горы свернем. Поэтому этот, наверное, импульс, он только в плюс».
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про грязь на дорогах под Минском, о которой «тиктокают люди».