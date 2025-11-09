Юрист Соловьев: узнать о положенных льготах можно на Госуслугах и в СФР

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как россиянам узнать о положенных им мерам социальной поддержки. Сделать это можно на сайте Госуслуг.
После наступления события, которое дает право на получение льгот. Сервис сам пришлет уведомление. Оно прилет в личном кабинете и на электронную почту.
— Чтобы получать такие уведомления, нужно заранее выдать согласие в личном кабинете в разделе «Согласия». Уведомления поступят, только если согласие выдано до наступления события, — объяснил собеседник RT.
Если же уведомления не было, но человек полагает, что наступило событие, после которого должна быть определенная поддержка, то можно обратиться в органы соцзащиты и Социальный фонд (СФР).
Что касается индексации пенсий, то она проводится автоматически.
— Если суммы пособий не изменились, то порядок действий аналогичный — обращение через Госуслуги, — дел совет юрист.
Тем временем, в 2027 году средняя страховая пенсия россиян по старости превысит 29 тыс. рублей.
— С 2025 года за два года увеличение будет около 4 тыс. рублей по сравнению со средним размером страховой пенсии по старости по итогам 2025 года, — сказал «Газета.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Былынин.
Тем временем, стало известно, что перед Новым годом пенсионеры получат деньги в полном объеме до начала праздничных дней в связи с продолжительными новогодними выходными, пишет газета Известия.