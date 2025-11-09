TASR: в районе Братиславы произошло столкновение поездов, есть пострадавшие

Столкновение двух поездов произошло в районе рядом с Братиславой вечером в воскресенье, 9 ноября, в результате которого ранения получили несколько человек. Об этом сообщает словацкое новостное агентство TASR.
«С места аварии двух поездов между Братиславой и Пезинком сообщают о нескольких раненых», — говорится в сообщении.
Как отмечает источник, авария произошла в 20 километрах от столицы Словакии, когда направлявшийся в Братиславу поезд столкнулся со встречным составом. На место инцидента были направлены сотрудники экстренных служб. Детали произошедшего и количество пострадавших не уточняется.
Ранее KP.RU сообщал, что столкновение двух поездов произошло в Кошицком крае на востоке Словакии. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере 20 человек.