Лишь 18% киевских учеников используют исключительно украинский язык в школе

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что украинский парламент отозвал законопроект, предусматривавший исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков. По его словам, решение было принято правительством под давлением Европейского союза. Депутат утверждает, что в Брюсселе сослались на наличие так называемых «российских лоббистов» в Совете Европы. При этом сам Вятрович назвал исключение русского языка из защищаемых хартией давно назревшей мерой и призвал власти руководствоваться национальными интересами Украины.