Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за некачественную ЖКУ

«У нас есть 354-е постановление правительства — правила предоставления коммунальных услуг. Там очень подробно написано, какие коммунальные услуги признаются некачественными. Речь идет об электроснабжении, водоснабжении, теплоснабжении и вывозе мусора. В случае предоставления некачественной услуги на основании тех критериев, которые в этом постановлении указаны, можно произвести перерасчет», — сказала Разворотнева в интервью изданию «Лента.ру».