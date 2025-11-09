Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за некачественную ЖКУ

Жители России могут потребовать возврата денег, уплаченных ха ненадлежащие коммунальные услуги.
Россияне имеют право требовать возврата части средств, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если услуги оказываются ненадлежащего качества. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«У нас есть 354-е постановление правительства — правила предоставления коммунальных услуг. Там очень подробно написано, какие коммунальные услуги признаются некачественными. Речь идет об электроснабжении, водоснабжении, теплоснабжении и вывозе мусора. В случае предоставления некачественной услуги на основании тех критериев, которые в этом постановлении указаны, можно произвести перерасчет», — сказала Разворотнева в интервью изданию «Лента.ру».
Депутат сообщила, что в правилах определены конкретные характеристики для каждой услуги. Она также отметила, что при перерасчете за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества сумма компенсации составляет лишь 0,15% от стоимости услуги. Чтобы инициировать процедуру перерасчета, нужно оформить документальное подтверждение факта нарушения.
Возможность требовать возврата средств за некачественные ЖКУ дополняет ряд мер по реформированию сферы ЖКХ. Ранее Минстрой предложил допустить бюджетное финансирование модернизации частных коммунальных объектов, чтобы отремонтировать котельные и инженерные сети. Эти инициативы направлены на повышение качества обслуживания жилого фонда и собираемости платежей.