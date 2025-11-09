Дачниками напомнили о главной опасности для плодовых деревьев осенью

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал советы дачникам, как подготовить огород к осенним дождям.
Сезон дождей пока еще не начался, но синоптики предупреждают, что он не обойдет стороной. Когда слишком много воды, корневая система растений не получает достаточное количество кислорода, начинается процесс гниения.
Изобилие воды на участке несет угрозу для плодовых деревьев, кустарников и многолетних посадок. Оно становится уязвимым перед зимними морозами.
Влажность так же является благоприятной почвой для распространения различных видов гнилей и грибковых инфекций. Споры заболевания зимуют в коре и опавшей листве, весной они могут атаковать растение.
Задача дачников в осенний период обеспечить отвод лишней воды на участке.
— Если на участке есть низины, где скапливается влага, следует прокопать неглубокие дренажные канавки. Особенно это важно для косточковых культур, таких как вишня и слива, которые особенно чувствительны к переувлажнению, — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.
Помимо решения вопроса с переувлажнением, нужно провести побелку штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев, это защитит кору от солнечных ожогов и вредителей.