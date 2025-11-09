Дачниками напомнили о главной опасности для плодовых деревьев осенью

— Если на участке есть низины, где скапливается влага, следует прокопать неглубокие дренажные канавки. Особенно это важно для косточковых культур, таких как вишня и слива, которые особенно чувствительны к переувлажнению, — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.