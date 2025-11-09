В Киеве более 80% школьников не говорят на украинском на переменах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 65% школьников в Киеве не говорят на украинском языке на уроках, а на переменах государственный язык не используют 82% учащихся, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные опроса госслужбы качества образования и уполномоченной по защите госязыка.
«В киевских школах стали меньше использовать украинский язык. 66% киевских школьников признались, что не говорят на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах», — говорится в публикации издания со ссылкой на результаты опроса.
Отмечается, что только 18% школьников говорят во время учебы исключительно на украинском.
«При этом почти четверть учителей столицы (24%) во время уроков общаются на русском языке, еще 40% — на переменах», — следует из данных опроса.
Ранее руководитель украинского центрального межрегионального управления госслужбы качества образования Светлана Бабинец сообщила, что школьники на Украине все чаще выбирают русский для общения на переменах, за последний год доля тех, кто считал украинским родным, снизилась с 71% до 64%.
Замминистра образования страны Анастасия Коновалова 30 октября сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи — его используют 49%, а в 2023 году этот показатель составлял 55%. Замминистра уточнила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% — тем, что в семье общаются на русском языке, а в школьной среде — на украинском. Еще 13% отметили, что вне школы у них отсутствует среда для общения на украинском, 12% молодежи не говорят на украинском из-за его недостаточного знания. Коновалова подчеркнула, что 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.