Два поезда столкнулись под Братиславой, есть пострадавшие

Два поезда столкнулись под Братиславой, в результате чего пострадали несколько человек. Авария произошла в воскресенье, 9 ноября, между Братиславой и Пезинком, сообщает словацкое новостное агентство TASR.
По информации издания, поезд, следовавший в Братиславу, при выезде из Пезинка (город в 20 километрах от столицы Словакии) столкнулся с другим поездом. Полиция получила сообщение о происшествии в 19:31 по местному времени, после чего на место были немедленно направлены экстренные службы. Точное число пострадавших и сведения о характере их травм уточняются, говорится в сообщении.
Позже РИА Новости сообщили, что около 30 человек пострадали в результате столкновения.
17 октября грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области.
13 октября два поезда столкнулись в районе города Рожнява на востоке Словакии, около 20 человек пострадали.
В начале сентября в Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, в результате погибли 10 человек, еще как минимум 61 получил ранения.