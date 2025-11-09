Два поезда столкнулись под Братиславой, есть пострадавшие

По информации издания, поезд, следовавший в Братиславу, при выезде из Пезинка (город в 20 километрах от столицы Словакии) столкнулся с другим поездом. Полиция получила сообщение о происшествии в 19:31 по местному времени, после чего на место были немедленно направлены экстренные службы. Точное число пострадавших и сведения о характере их травм уточняются, говорится в сообщении.