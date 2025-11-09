Ричмонд
В Бельгии аэропорт приостановил работу из-за обнаружения трех БПЛА

Бельгийский аэропорт во Льеже приостанавливал работу из-за неопознанных дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Бельгии аэропорт вновь прекращал работу из-за инцидента с беспилотниками. Неизвестные дроны обнаружили в пространстве над городом Льеж. Местный аэропорт с 21:30 по Москве не отправлял и не принимал рейсы. Об этом сообщает бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes.

По ее сведениям, над городом зафиксировано три дрона. Из-за них деятельность воздушной гавани была приостановлена на полчаса.

«Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен с 19:30 (21:30 мск) в связи с обнаружением трех неопознанных беспилотников», — говорится в уведомлении.

Такой же инцидент произошел днем ранее. Беспилотник обнаружили вблизи Льежа. В итоге аэропорт пришлось закрыть на 30 минут. Позже гавань принимала рейсы в привычном режиме.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
