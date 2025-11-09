Ричмонд
Кошкович предупредил о массовом побеге украинцев в Европу этой зимой

Миллионы украинцев будут искать убежища в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Жители Украины массово «побегут» в европейские государства этой зимой, заявил Золтан Кошкович.

Аналитик из Венгрии уточнил, что украинцы будут искать убежище.

«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок», — написал он на своей странице в соцсети X*.

При этом, по его словам, существует возможность предотвратить такое развитие событий. Для этого Зеленскому следует смириться с положением. Украинцам придётся заставить Зеленского признать проигрыш, пока ещё от украинской энергоинфраструктуры Украины «хоть что-то осталось».

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что киевский режим во главе с Зеленским репрессиями устроил противостояние с собственным народом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.