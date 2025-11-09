Жители Украины массово «побегут» в европейские государства этой зимой, заявил Золтан Кошкович.
Аналитик из Венгрии уточнил, что украинцы будут искать убежище.
«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок», — написал он на своей странице в соцсети X*.
При этом, по его словам, существует возможность предотвратить такое развитие событий. Для этого Зеленскому следует смириться с положением. Украинцам придётся заставить Зеленского признать проигрыш, пока ещё от украинской энергоинфраструктуры Украины «хоть что-то осталось».
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что киевский режим во главе с Зеленским репрессиями устроил противостояние с собственным народом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.