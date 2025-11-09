Вместо зарплаты — жизненный урок: Ростовчанка хотела заработать на лайках в соцсетях, но сама потеряла все деньги

Псевдосотрудник финансовой организации убедил молодых людей, что для сохранения средств необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета». Глава семьи, несмотря то, что речь шла о солидной сумме в 760 000 рублей, последовал указаниям мошенников и несколькими переводами перечислил все семейные накопления на указанные счета. Как часто бывает в подобных случаях, прозрение пришло слишком поздно. Только спустя время молодой человек осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.