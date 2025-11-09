Вместо зарплаты — жизненный урок: Ростовчанка хотела заработать на лайках в соцсетях, но сама потеряла все деньги

Обещание легких денег за пару кликов, срочное смс от «Госуслуг», звонок от «сотрудника банка» — мошенники атакуют дончан с изощренным арсеналом. Их жертвами становятся все: от школьников до пенсионеров.
В донской полиции рассказали о трех историях обмана, произошедших за последнее время в Ростовской области, о том, как всего один звонок или сообщение смогли оставить и молодых, и пожилых дончан без копейки на счету.
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» ЗА ЛАЙКИ ОБЕРНУЛИСЬ ПОТЕРЕЙ.
Мечта о быстром заработке в интернете дорого обошлась жительнице Ростова-на-Дону. В погоне за легкими деньгами за обычные лайки под публикациями женщина лишилась всех денег на карте, став жертвой мошенников.
История началась с заманчивого предложения в мессенджере. Неизвестный, представившийся работодателем, предложил ростовчанке простой способ пополнить бюджет: всего лишь ставить лайки под постами в социальных сетях. Соблазнившись перспективой получать доход за несколько кликов, женщина согласилась.
Житель Волгодонска и его супруга тоже стали жертвами изощренного мошенничества. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Для начала «работы» псевдо-работодатель попросил ее пройти регистрацию по специальной ссылке, убедив, что это стандартная процедура. Ничего не подозревающая дончанка ввела реквизиты своей банковской карты. И в тот же миг с ее счета исчезли 16 747 рублей. Вместо обещанного заработка на лайках женщина получила нулевой баланс и ценный урок о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ПРОВЕЛИ ДАЖЕ МОЛОДЕЖЬ.
Житель Волгодонска и его супруга, молодые люди 25-ти лет, тоже стали жертвами изощренного мошенничества, в результате которого лишились всех своих сбережений. Общая сумма ущерба составила 760 000 рублей.
Все началось с телефонного звонка на мобильный телефон женщины. Неизвестный, представившийся сотрудником государственного ведомства, контролирующего сферу связи, сообщил шокирующую новость. Якобы от имени супругов оформлена генеральная доверенность на постороннее лицо, которое пытается перевести все их деньги на финансирование армии недружественного государства.
Супруги, несмотря на относительную молодость и, казалось бы, хорошую осведомленность о современных схемах обмана, поверили в обман. Мошенники, действуя слаженно, сначала «успокоили» взволнованную пару, сообщив, что их вопросом уже занимаются, а затем направили из к «представителю банка».
Мечта о быстром заработке в интернете дорого обошлась жительнице Ростова-на-Дону. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Псевдосотрудник финансовой организации убедил молодых людей, что для сохранения средств необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета». Глава семьи, несмотря то, что речь шла о солидной сумме в 760 000 рублей, последовал указаниям мошенников и несколькими переводами перечислил все семейные накопления на указанные счета. Как часто бывает в подобных случаях, прозрение пришло слишком поздно. Только спустя время молодой человек осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
«ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВЗЛОМАЛИ».
В это же время жительница Шахт, 71-летняя пенсионерка, тоже стала жертвой мошенников, лишившись своих сбережений из-за сообщения о якобы взломанном личном кабинете на портале Госуслуг. Общая сумма ущерба составила 415 000 рублей.
Эта история началась с тревожного смс-сообщения, которое женщина получила на свой мобильный телефон. В нем утверждалось, что в ее аккаунте на портале Госуслуг зафиксирована «подозрительная активность».
Для срочного решения проблемы в сообщении был указан номер телефона «технической поддержки».
Поверив написанному, пенсионерка немедленно перезвонила по указанному номеру. Ее «консультантом» оказался мужчина, который представился сотрудником сервиса и подтвердил худшие опасения.
— Ваш личный кабинет действительно взломан мошенниками.
71-летняя пенсионерка тоже стала жертвой мошенников, лишившись своих сбережений. Даниил ОПАРИН.
Далее разговор переключили на «сотрудника правоохранительных органов». Лже-полицейский мастерски сыграл на страхах пожилой женщины, убедив ее, что все ее сбережения находятся под угрозой и могут быть похищены в любой момент. В качестве единственного способа спасти деньги он предложил перевести их на «безопасный счет».
Доведенная до паники и находясь под полным контролем мошенников, пенсионерка сняла все свои накопления — 415 000 рублей. И через банкомат перевела их на указанный злоумышленниками счет. Осознание обмана пришло лишь спустя время, когда женщина поняла, что стала жертвой тщательно спланированного мошенничества.
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
Сотрудники правоохранительных органов призывают дончан быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Никогда не сообщайте посторонним информацию о своих сбережениях, не называйте коды из смс-сообщений и не совершайте никаких операций по указанию звонящего.
Особую осторожность следует проявлять при предложениях быстрого заработка в сети. Если для получения работы требуют пройти регистрацию с вводом банковских реквизитов — это явный признак мошенничества. Настоящие работодатели никогда не запрашивают подобную информацию. При поступлении подозрительных звонков или сообщений рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
Позвонила «в техподдержку» — осталась без денег: Пенсионерка из Шахт отдала мошенникам 415 тысяч рублей.