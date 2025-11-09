Профессор Юрасов: гаджеты задерживают фазу сна в среднем на час

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов предупредил, что свет любой интенсивности способен снижать уровень мелатонина. Излучение от экрана смартфона как раз одно из таких. Исследования подтверждают, что синий свет экранов влияет на циркадные ритмы.
Причин кроется в спектральных характеристиках светодиодов. Синий свет имеет длину волны 450−480 нанометров, что воздействует на фоторецепторы глаз и выработку мелатонина.
Чем меньше вырабатывается мелатонина, который образуется ночью, тем ниже качество сна. Этот же гормон влияет на аппетит, метаболизм и психоэмоциональное состояние.
Синий свет нарушает циклы сна и бодрствования, в итоге при регулярном использовании вечером телефона задержка фазы сна в среднем на 30−60 минут.
Применение гаджетов с максимальной яркостью в течение двух часов перед сном способно снизить уровень мелатонина на 20−25%. А если расстояние от глаз до экрана менее 30 сантиметров, то негативный эффект усиливается.
— Во время сна удаленность смартфона от кровати должна быть не менее 1−2 м, так как постоянное электромагнитное излучение может замедлять активность клеток, — резюмировал эксперт в беседе с Газета.ru.
Ранее, врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что если три дня в неделю и больше в течение месяца не удается нормально заснуть — это сигналит о серьезной проблеме. Но решить ее можно без лекарств, прежде всего нужно скорректировать питание, отказать от кофеина, пишет aif.ru.
Короткий дневной сон очень полезен, так как помогает «перезагрузить» мозг, улучшить настроение, снизить стресс, сохранить память и ускорить процесс обучения. Для благотворного влияния дневного сна спать стоит до 20 минут, сообщает ОТР.