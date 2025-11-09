Профессор Юрасов: гаджеты задерживают фазу сна в среднем на час

Ранее, врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что если три дня в неделю и больше в течение месяца не удается нормально заснуть — это сигналит о серьезной проблеме. Но решить ее можно без лекарств, прежде всего нужно скорректировать питание, отказать от кофеина, пишет aif.ru.