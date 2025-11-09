Ричмонд
Во время интервью Зеленского пропал свет

С Зеленским общался журналист из Британии.

Источник: Аргументы и факты

Во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian выключился свет.

Зеленский общался с журналистом Люком Хардингом.

Момент отключения попал на видео, обнародованное на YouTube-канале британской газеты. Через некоторое время свет включили, а интервью было завершено.

Напомним, накануне украинская столица погрузилась во тьму из-за проблем в энергосистеме.

Кроме того, в Киеве из-за проблем в энергосистеме зафиксирован транспортный коллапс. В частности, в городе встал общественный электротранспорт.

Ранее сообщалось, что на Украине на сутки продлили отключения электричества.