Израиль получил тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад в Газе

По данным израильской стороны, в Газе остаются еще четыре тела погибших заложников. Напомним, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 10 октября, привело к освобождению всех остававшихся в живых заложников, а также к освобождению около 2000 палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА Новости.