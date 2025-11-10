Израиль получил тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад в Газе

Израильские судмедэксперты опознали тело старшего лейтенанта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адара Голдина, который был убит 11 лет назад в секторе Газа. Тело погибшего военного было возвращено в Израиль в рамках соглашения с палестинскими радикалами. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Голдин погиб в секторе Газа во время израильской операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Палестинские группировки удерживали его тело и отказывались возвращать его для захоронения.
Процедура опознания была проведена Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом. После опознания семья погибшего заложника была уведомлена о возвращении тела.
По данным израильской стороны, в Газе остаются еще четыре тела погибших заложников. Напомним, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 10 октября, привело к освобождению всех остававшихся в живых заложников, а также к освобождению около 2000 палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА Новости.
