Рождением ребенка из эмбриона с отредактированными генами занялись в США: о чем проект

По данным газеты, глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг готов инвестировать в проект. Кроме того, разработка осуществляется при поддержке гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. Источники издания утверждают, что уже была найдена пара с генетическими заболеваниями, которая готова принять участие в проекте. Однако в Preventive такие сообщения опровергают.