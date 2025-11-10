Рождением ребенка из эмбриона с отредактированными генами занялись в США: о чем проект

Американская компания Preventive начала работу над экспериментальным и секретным проектом. Деятельность направлена на рождение генетически модифицированного ребенка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг готов инвестировать в проект. Кроме того, разработка осуществляется при поддержке гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. Источники издания утверждают, что уже была найдена пара с генетическими заболеваниями, которая готова принять участие в проекте. Однако в Preventive такие сообщения опровергают.
Как утверждается, планируется, что ребенок должен родиться из эмбриона с отредактированными генами. Разработчики ставят в цель предотвращение наследственных заболеваний. При этом редактирование генов в эмбрионах запрещено в Соединенных Штатов, отмечает газета. Поэтому компании придется искать другую страну для проведения своих исследований.
