Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Вместе с тем есть еще одно название — Бабья заступница. Все дело в том, что святая была семейного очага, а еще к ней за помощью обращались замужние женщины.