Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Вместе с тем есть еще одно название — Бабья заступница. Все дело в том, что святая была семейного очага, а еще к ней за помощью обращались замужние женщины.
Что нельзя делать 10 ноября.
Не рекомендуется заниматься рукоделием. Нельзя много смеяться 10 ноября. Считалось, что это может привести к слезам. Не стоит париться, а также мыться в бане.
Что можно делать 10 ноября.
По традиции, в названный день женщины молились святой, прося у нее защиты семейного счастья, исцеления от недугов, даровании суженого. Кроме того, 10 ноября женщины старались устраивать так называемые «льняные смотрины», показывая будущим женихам, какие они хозяйки.
Согласно приметам, туман в утренние часы указывает на потепление. В том случае, если на деревьях иней, то ждали мороз.
Тем временем ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер.
Кроме того, пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора.
А еще Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.