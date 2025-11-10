Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Собрали приметы и запреты на 10 ноября, когда празднуют день Параскевы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Вместе с тем есть еще одно название — Бабья заступница. Все дело в том, что святая была семейного очага, а еще к ней за помощью обращались замужние женщины.

Что нельзя делать 10 ноября.

Не рекомендуется заниматься рукоделием. Нельзя много смеяться 10 ноября. Считалось, что это может привести к слезам. Не стоит париться, а также мыться в бане.

Что можно делать 10 ноября.

По традиции, в названный день женщины молились святой, прося у нее защиты семейного счастья, исцеления от недугов, даровании суженого. Кроме того, 10 ноября женщины старались устраивать так называемые «льняные смотрины», показывая будущим женихам, какие они хозяйки.

Согласно приметам, туман в утренние часы указывает на потепление. В том случае, если на деревьях иней, то ждали мороз.

