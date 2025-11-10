Народный календарь. Почему нельзя общаться с незнакомцами 13 ноября

13 ноября нельзя излишне тратить деньги. Этот день лучше посвятить уборке и другим хозяйственным заботам. Нельзя также давать деньги в долг, равно как и брать их. Люди на Спиридона и Никодима также старались не общаться с незнакомцами. Считалось, что это может притянуть лукавого.