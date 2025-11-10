Народный календарь. Почему нельзя общаться с незнакомцами 13 ноября

13 ноября церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, живших в XII веке. На Руси в этот день было принято перегонять кур в закуты (хлев для мелкого скота), а также отбирать птиц на мясо. Затем из их курятины готовили различные блюда, в том числе пироги и котлеты.
Этот день также важен для рыбаков. Считалось, что первый улов надо продать, а на вырученные деньги поставить свечку в храме, чтобы весь сезон был удачным.
13 ноября нельзя излишне тратить деньги. Этот день лучше посвятить уборке и другим хозяйственным заботам. Нельзя также давать деньги в долг, равно как и брать их. Люди на Спиридона и Никодима также старались не общаться с незнакомцами. Считалось, что это может притянуть лукавого.
Приметы погоды:
Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке — к осадкам.
Свистит снегирь — скоро зимняя погода придет.
Если курица не закудахчет сразу после того, как снесет яйцо, — будет непогода.
Именины отмечают: Леонид, Кузьма, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий.