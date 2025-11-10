День борща и День незабудок: какие праздники отмечают в России и мире 10 ноября

В эту дату также отмечают День незабудок. Этот цветок ассоциируется у людей с памятью, дружбой и поддержкой. К тому же это растение обладает лекарственными свойствами. В народе считается, что незабудки символизируют чистоту — как внутреннюю, так и внешнюю.