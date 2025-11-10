Календарь на 10 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 ноября в России отмечают День полиции: поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел. В мире обсуждают роль науки для развития инноваций и мирного взаимодействия разных стран. Православные христиане сегодня чтут память святой Параскевы Пятницы, хранительницы семейного благополучия и счастья. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 10 ноября.
* День сотрудника органов внутренних дел РФ.
Этот праздник посвящен людям, которые ежедневно стоят на страже закона, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.
Становление российских правоохранительных органов происходило на протяжении нескольких веков. В XVI веке с «лихими людьми» боролся Разбойный приказ, а общественный порядок контролировали городничие и старосты. В начале XVIII века по указу Петра I в стране введена должность полицмейстера — начальника полиции.
После Февральской революции 1917 года полиция была упразднена. А 10 ноября 1917 года, на заре становления советской республики, издано постановление «О рабочей милиции». Именно эта дата легла в основу профессионального праздника — Дня милиции. После реформы в системе МВД в 2011 году он был переименован в День сотрудника органов внутренних дел РФ, но сохранил свои традиции.
По всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, вручение наград отличившимся сотрудникам, присвоение очередных званий. По телевидению показывают фильмы и сериалы про работу полицейских.
* Международный день бухгалтерии.
Свой профессиональный праздник бухгалтеры по всему миру отмечают с 1972 года. Дата 10 ноября выбрана в честь Луки Пачоли — выдающегося итальянского математика и крупнейшего европейского алгебраиста XV века. В этот день в 1494 году вышел в свет его труд «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав подробно описывала приемы и нюансы бухгалтерского искусства.
В России ко Дню бухгалтера проводятся профессиональные конкурсы. В этом году с 17 по 21 ноября в Москве пройдет ежегодный турнир «Звезды профессии» для сотрудников централизованных бухгалтерий. Участников ждут разноплановые задания: тесты на логику, внимание и пространственное мышление, умение работать с цифрами и анализировать тексты, а также проверка знания нормативно-правовых актов в области бухгалтерского учета.
* Всемирный день молодежи.
У Дня молодежи — несколько дат в календаре. 12 августа по инициативе ООН по всему миру празднуют Международный день молодежи. На всероссийском уровне праздник отмечают в последнюю субботу июня. А 10 ноября вспоминают Всемирный день молодежи, который был учрежден в 1945 году в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Целью организации было сплочение молодых людей для борьбы с империализмом. Праздник отмечался в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Но с распадом СССР о нем почти забыли.
Как бы то ни было, любая из этих дат — отличный повод напомнить о том, что молодость — идеальное время для реализации самых смелых проектов и идей.
* Всемирный день науки за мир и развитие.
Этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые его отметили в 2002 году. Задача праздника — привлечь внимание общественности к роли науки и ученых в современном мире, а также напомнить о том, что наука должна служить на благо мира, устойчивого развития и благосостояния всех людей. В этот день в разных странах пройдут конференции и дискуссии, где будет обсуждаться будущее науки. Тема 2025 года — «Доверие, преобразования и завтрашний день: наука, необходимая нам к 2050 году».
Какие праздники и памятные даты отмечают 10 ноября в разных странах.
День ванильного кекса — США. Этот популярный гастрономический праздник посвящен одному из любимейших лакомств американцев — ванильным кексам. Хотя дата неофициальная, ее широко отмечают в кафе, ресторанах и на кухнях хозяек. Это отличный повод попробовать испечь классические кексы или их необычные вариации.
День пшеницы — Бразилия. Пшеница — одна из древнейших культур. В Бразилию ее завезли в начале XVI века. Дата 10 ноября была выбрана для национального праздника в связи с началом посева зерновых в Бразилии. Ноябрь — идеальное для этого время. По традиции в этот день фермеры и другие профессионалы отрасли встречаются на мероприятиях и ярмарках, чтобы обсудить последние новости рынка и обменяться опытом.
День традиций Гаучо — Аргентина. Этот зрелищный праздник отмечается в день рождения писателя Хосе Эрнандеса, автора поэмы о жизни субэтнической группы — гаучо, чем-то напоминающих по духу и образу жизни американских ковбоев. В этот день в городе Сан-Антонио-де-Ареко на севере провинции Буэнос-Айрес проходит фестиваль, в центре которого конные представления со сложными трюками, ярмарки и море бесплатных угощений.
Религиозные праздники 10 ноября.
* День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница.
Великомученица Параскева жила в Малой Азии в III веке, в период правления жесточайшего гонителя христиан — императора Диоклетиана. Ее родители особо чтили Великую пятницу — день крестных страданий и смерти Христа. Поэтому дочь они назвали Параскевой, что с греческого переводится как «пятница».
* День памяти святителя Арсения I, архиепископа Сербского.
Святитель Арсений Сербский жил в XIII веке. Он родился в добродетельной семье христиан. Еще в раннем детстве решил полностью посвятить себя Богу. Со временем Арсений принял монашество и стал ближайшим учеником святого Саввы Сербского, первого архиепископа Сербии. Он помог сохранить и приумножить его духовное наследие. По поручению архиепископа основал монастырь в городе Печ (современный Косово). Именно это место впоследствии станет духовным центром всего сербского народа. Еще при жизни святой прославился множеством чудесных исцелений. Обращаются к нему за помощью и сегодня.
Народные праздники и приметы 10 ноября.
* Параскева Пятница.
В этот день на Руси вспоминали великомученицу Параскеву, нареченную Пятницей. Ее считали защитницей семейного благополучия и материнства. К этой святой девушки обращались с просьбой послать хорошего жениха: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». В свою очередь, женихи на Параскеву приходили в гости к будущим тещам с гостинцами: наваристым киселем и пирогами.
Параскеву также просили о здравии всех домочадцев, здоровье скота и богатом урожае. В день памяти великомученицы в храмы несли для освящения сезонные плоды. В этот день было не принято заниматься домашними делами, особенно стиркой и прядением. Говорили: по пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.
* Приметы.
Ветви деревьев оделись в иней — к заморозкам.
Вечером на небо вышла луна в светящемся круге — к ураганному ветру.
Первый снег — к ранней весне.
На деревьях еще есть листья — зима задержится.
Тихая ночь с ясным небом — к резкому похолоданию.
Какие исторические события произошли 10 ноября.
* 1862 год — на петербургской сцене прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы». Это музыкальное произведение он написал по заказу Большого каменного театра.
* 1871 год — журналист Генри Стэнли разыскал пропавшего в Центральной Африке шотландского исследователя Дэвида Ливингстона. Стэнли приветствовал находящегося при смерти путешественника фразой, которая впоследствии стала известной на весь мир: «Доктор Ливингстон, полагаю?».
* 1885 год — немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах впервые в мире проехались на прототипе мотоцикла — деревянном велосипеде с двигателем внутреннего сгорания.
* 1983 — на семинаре по компьютерной безопасности американский аспирант Фред Коэн представил общественности первый компьютерный вирус.
Дни рождения и юбилеи 10 ноября.
* В 1483 году родился Мартин Лютер — немецкий христианский богослов, инициатор Реформации в Германии, основатель протестантизма.
* В 1918 году родился Эрнст Отто Фишер — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.
Кто отмечает дни рождения.
* 90 лет исполняется Игорю Новикову — советскому и российскому астрофизику-теоретику и космологу, члену-корреспонденту РАН. В середине 1980-х он сформулировал принцип самосогласованности Новикова, ставший важным вкладом в теорию путешествий во времени.
* 50 лет исполняется Тине Канделаки — российской журналистке и телеведущей.