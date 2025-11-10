Календарь на 10 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые его отметили в 2002 году. Задача праздника — привлечь внимание общественности к роли науки и ученых в современном мире, а также напомнить о том, что наука должна служить на благо мира, устойчивого развития и благосостояния всех людей. В этот день в разных странах пройдут конференции и дискуссии, где будет обсуждаться будущее науки. Тема 2025 года — «Доверие, преобразования и завтрашний день: наука, необходимая нам к 2050 году».