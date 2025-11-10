Ядовитые жуки взяли в заложники российских туристов после тайфуна во Вьетнаме

Российские туристы во Вьетнаме после тайфуна Калмаэги столкнулись с неожиданной напастью. Речь о ядовитых насекомых томкатах, которые оставляют на коже болезненные ожоги, пишет SHOT со ссылкой на россиян, находящихся в центральной части страны.
Сообщается, что после тайфуна погодные условия оказались идеальными для томкатов, и они начали неистово размножаться. Один из туристов рассказал, что не смог выйти в коридор из своего номера из-за полчищ опасных насекомых. Другие поделились средствами борьбы с томкатами: они пользуются инсектицидами и заклеивают пороги апартаментов скотчем, чтобы насекомые не могли проникнуть в помещение.
Томкаты выделяют токсин педерин, который считается токсичнее яда кобры. Он вызывает ожоги, зуд, волдыри, позднее может начаться лихорадка, тошнота и ломота в суставах.
Два года назад от томката пострадала актриса Настасья Самбурская. Это произошло во время её отдыха на Бали. Самбурская получила сильный ожог на руке, прикоснувшись к насекомому, ей пришлось долго лечиться.
Напомним, тайфун Калмаэги затронул ряд стран. Больше других пострадали Филиппины, там погибли не менее 114 человек, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои жилища. Из-за тайфуна президент Филиппин ввел режим чрезвычайного положения.