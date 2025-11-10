«От самого присутствия Бориса Ефимова уже шли мурашки по коже»

— До 2013 года и Суриковский институт, и Академия художеств Санкт-Петербурга входили в состав Российской академии художеств. Потом было принято решение о разделении науки и образования, с тех пор они напрямую не подчиняются академии, но находятся под ее научно-методическим руководством. Поэтому наши академики возглавляют кафедры и мастерские, участвуют в просмотрах и в разработке программы этих вузов. Также мы находимся в очень тесной связи и со Строгановской академией, и с другими художественными вузами в нашей стране, потому что традиционно Академия художеств, особенно в советское время, курировала всё художественное образование: разрабатывала методики, способствовала воспитанию патриотизма, любви к творчеству, развитию реалистической школы. Мы были, можно сказать, идейным рупором государства. И очень важно, что недавно мы вернули функцию образования в устав академии.